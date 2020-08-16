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Динамо хоче придбати гравця збірної Греції – у його трансфері зацікавлений Луческу

16 серпня 23:22 - Читать на русском
Динамо хоче придбати гравця збірної Греції – у його трансфері зацікавлений Луческу
Дімітріс Курбеліс / Фото з відкритих джерел

Київське Динамо продовжує шукати можливі варіанти підсилення у лінію півзахисту перед початком нового сезону.

"Біло-сині" можуть підписати Дімітріса Курбеліса, повідомляє Filathlos.gr з посиланням на власні джерела. У підписанні гравця збірної Греції зацікавлений особисто головний тренер Мірча Луческу.

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Наразі кияни ще не контактували з Панатінаїкосом, в якому виступає Курбеліс. За інформацією видання, грек – альтернативний, проте можливий варіант. У пріоритеті Динамо є підписання півзахисника Рейнджерс Глена Камара.

Зазначимо, що Дімітріс Курбеліс є лідером грецького клубу. У минулому сезоні він провів 37 матчів за "зелених" у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та одним асистом. Transfermarkt оцінює хавбека в 1,8 млн євро.

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Дімітріс Дімітріс Курбеліс Панатінаїкос Панатінаїкос Трансфери Глен Глен Камара Трансфери Динамо Київ
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