Динамо хоче придбати гравця збірної Греції – у його трансфері зацікавлений Луческу

"Біло-сині" можуть підписати Дімітріса Курбеліса, повідомляє Filathlos.gr з посиланням на власні джерела. У підписанні гравця збірної Греції зацікавлений особисто головний тренер Мірча Луческу.

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Наразі кияни ще не контактували з Панатінаїкосом, в якому виступає Курбеліс. За інформацією видання, грек – альтернативний, проте можливий варіант. У пріоритеті Динамо є підписання півзахисника Рейнджерс Глена Камара.

Зазначимо, що Дімітріс Курбеліс є лідером грецького клубу. У минулому сезоні він провів 37 матчів за "зелених" у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та одним асистом. Transfermarkt оцінює хавбека в 1,8 млн євро.

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