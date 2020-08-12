Динамо интересуется подопечным легенды Ливерпуля

Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Финляндии Глену Камара, информирует 90min.

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Кроме того, за подопечным легенды Ливерпуля Стивена Джеррарда следит московское Динамо. Рейнджерс хочет выручить более 10 млн евро за 24-летнего Камара. По информации издания, киевляне готовы заплатить такую сумму за надежного полузащитника.

Отметим, что в сезоне 2019/20 финн провел 39 матчей во всех турнирах, отдав лишь один ассист. Трансферная стоимость Камара 1,2 млн евро.

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