Динамо интересуется подопечным легенды Ливерпуля

Лига Европы — 00:32 17460
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Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20 – Шахтер официально получил соперникаЛига Европы — 11 авг 2285
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Севилья одолела Вулверхэмптон благодаря голу на последних минутах и вышла в полуфинал Лиги ЕвропыЛига Европы — 11 авг 407
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Супряга может стать одноклубником Малиновского – Аталанта хочет приобрести форварда ДинамоУкраина — 11 авг 3525
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Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютантыСборная Украины — 11 авг 7846