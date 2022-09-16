Провальный старт сезона 2022/23 заставил киевлян задуматься над кадровым усилением. Динамо планирует подписать новичков на две позиции.

Нападающий Фенербахче и сборной Турции Сердар Дурсун является приоритетной трансферной целью Динамо, которое пытается подписать нападающего. Шансов на переход 30-летнего форварда в киевский клуб немного, но Мирча Луческу очень хочет видеть его в своем составе, сообщает Zorya Londonsk.

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Дурсун только в 2021 году дебютировал за национальную сборную Турции, но успел забить 7 голов в 8-ми матчах. За Фенербахче в текущем сезоне нападающий сыграл 10 поединков, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Ранее Сердар выступал за немецкие Дармштадт (107 матчей, 59 голов), Гройтер Фюрт (64 игры, 15 голов), а также защищал цвета турецких Денизлиспора, Фатих Карагюмрюка и других клубов.

Другой задачей "бело-синих" на трансферном рынке является поиск замены Николаю Шапаренко. Полузащитник сборной Украины порвал крестообразную связку колена и пропустит минимум 6 месяцев. Ему уже сделали операцию в Барселоне.

Отметим, что у Динамо, как и других украинских клубов, еще есть шанс усилиться – трансферное окно в Украине открыто еще 6 дней. Летом состав Динамо пополнили два вингера – Владислав Кабаев и ямаец Кахим Пэррис.

Сезон 2022/23 складывается для киевлян не очень удачно – 6 поражений в 7 последних матчах, последнее место в Лиге Европы с нулем очков и всего 3 балла в УПЛ.

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