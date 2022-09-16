В лагере Динамо действительно есть психологические проблемы, о которых регулярно говорит Мирча Луческу. Дело дошло даже до ссоры тренеров.

Олег Гусев был очень близок к потере своей должности ассистента главного тренера Динамо. Легенда киевского клуба серьезно поругался с Мирчей Луческу. Наставник после этого отстранил Гусева от тренировочного процесса на несколько дней. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

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По словам журналиста, инцидент произошел еще на прошлой неделе. В итоге стороны сумели уладить конфликт – Гусев признал свою ошибку. Более того, за него просил сам Игорь Суркис. Луческу сжалился и вернул 39-летнего Олега Гусева к тренировкам с первой командой. Во время вчерашнего матча Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки оба находились на скамейке запасных.

Напомним, легенда киевлян отдал Динамо почти 15 лет игровой карьеры (443 матча, 96 голов, 5 побед в чемпионате и Кубке Украины). Летом 2020-го вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу после назначения румына наставником "бело-синих".

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