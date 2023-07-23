"Да, мы действительно ведем переговоры по Жерсону Родригесу из киевского Динамо. Более того, мы находимся на завершающей стадии оформления этого трансфера", – приводит слова Карагеля Hürriyet.

Динамо получило предложение по скандальному легионеру – последний шас заработать хоть что-то

Пока не указывается, на каких условиях состоится переход – Жерсон может перейти в аренду или стать полноценным игроком Сивасспора. Для Динамо это фактически последний шанс заработать хоть что-то на Жерсоне. Контракт нападающего завершается через год, хотя он и сейчас имеет право самостоятельно приостанавливать соглашение с "бело-синими" благодаря правилам ФИФА.

Напомним, летом 2019-го Динамо заплатило Джубило Ивата за Родригеса 2 млн евро. Колоритный легионер запомнился в Киеве регулярными скандалами и бурной ночной жизнью, а последние 2 года скитается по арендам (Труа, Эюпспор, Аль-Вехда).

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