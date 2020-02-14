Динамо обратится в полицию насчет правонарушения от известного издания – официальное заявление клуба

Киевское Динамо не приняло извинений "Экономической правды" и готовит заявление в полицию по защите своих прав.

"Издание "Экономическая правда" в ответ на официальное требование ФК Динамо Киев принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию.

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В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.

В связи с этим нами принято решение о подаче заявления в органы национальной полиции по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лицах. Также ФК Динамо окажет всестороннюю юридическую поддержку сотрудникам клуба, которые решат защищать нарушенные редакцией "Экономической правды" права в судебном порядке", – говорится в заявлении Динамо на официальном сайте клуба.

Напомним, недавно "Экономическая правда" опубликовала персональные данные около 600 работников Динамо в своем расследовании по зарплатам в киевском клубе.

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