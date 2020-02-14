Динамо звернеться в поліцію щодо порушення від відомого видання – офіційна заява клубу

Київське Динамо не прийняло вибачень "Економічної правди" та готує заяву до поліції щодо захисту своїх прав.

"Видання "Економічна правда" у відповідь на офіційну вимогу ФК Динамо Київ принесло вибачення співробітникам клубу за незаконне поширення конфіденційних особистих даних, визнало провину своїх журналістів та видалило цю інформацію.

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Водночас, незважаючи на формальні вибачення, журналісти зазначеного веб-ресурсу продовжили тиражувати в інформаційному просторі недостовірну та свідомо викривлену інформацію про діяльність нашого клубу, дискредитуючи клуб та його працівників.

У зв’язку з цим нами прийняте рішення про подачу заяви в органи національної поліції за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 182 Кримінального кодексу України в частині незаконного поширення конфіденційної інформації про осіб. Також ФК Динамо надасть всебічну юридичну підтримку співробітникам клубу, які вирішать захищати порушені редакцією "Економічної Правди" права в судовому порядку", – йдеться в заяві Динамо на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, нещодавно "Економічна правда" оприлюднила персональні дані близько 600 працівників Динамо у своєму розслідуванні щодо зарплат у київському клубі.

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