"Я думаю, что проблемы одного и второго матчей для динамовцев в отношении к футболу!

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К игре против аутсайдера, которого они могут обыграть, не прикладывая усилий все 90 минут. В кубковом матче это были первые 45 минут, во второй игре – вторые 45 минут", – сказал Головко в комментарии программе "УПЛ ONLINE".

Напомним, Динамо в матче 13-го тура УПЛ не без проблем одолело Мариуполь со счетом 3:2 и осталось на вершине турнирной таблицы.

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