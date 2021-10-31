"Динамо думало, що обіграє Маріуполь без зусиль": Головко вказав на ахіллесову п'яту команди Луческу
Легендарний оборонець "біло-синіх" Олександр Головко вбачає у грі киян серйозне недопрацювання.
"Я думаю, що проблеми одного та другого матчів для динамівців у ставленні до футболу!
"Маріуполь незаслужено перебуває на останній сходинці": Забарний назвав головного героя Динамо
До гри проти аутсайдера, якого вони можуть обіграти, не докладаючи зусиль усі 90 хвилин. У кубковому матчі це були перші 45 хвилин, у другій грі – другі 45 хвилин", – сказав Головко у коментарі програмі "УПЛ ONLINE".
Нагадаємо, Динамо у матчі 13-го туру УПЛ не без проблем здолало Маріуполь з рахунком 3:2 і залишилось на вершині турнірної таблиці.
Динамо перестріляло Маріуполь у нервовому матчі – Сидорчук виправився двома шедеврами, але перед Барсою не все гладко