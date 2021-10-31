"Я думаю, що проблеми одного та другого матчів для динамівців у ставленні до футболу!

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До гри проти аутсайдера, якого вони можуть обіграти, не докладаючи зусиль усі 90 хвилин. У кубковому матчі це були перші 45 хвилин, у другій грі – другі 45 хвилин", – сказав Головко у коментарі програмі "УПЛ ONLINE".

Нагадаємо, Динамо у матчі 13-го туру УПЛ не без проблем здолало Маріуполь з рахунком 3:2 і залишилось на вершині турнірної таблиці.

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