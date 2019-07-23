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Динамо дозаявило Русина в УПЛ на сезон 2019/20

18:48 108 Читати українською
Динамо дозаявило Русина в УПЛ на сезон 2019/20
Назарий Русин / фото: ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Назарий Русин попал в заявку команды на сезон УПЛ 2019/20.

Динамо официально дозаявило форварда команды Назария Русина, передает официальный сайт УПЛ.

Хацкевич вообще не рассчитывает на Русина, он лишь четвертый форвард, – Цыганык

Напомним, что основная часть состава была заявлена 17 и 18 июля, а вчера, 22 июля, киевляне дозаявили Сидклея.

В сезоне 2018/19 20-летний Русин провел 19 матчей в УПЛ, забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу.

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