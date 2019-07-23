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Динамо дозаявило Русина в УПЛ на сезон 2019/20

18:47 662 Читать на русском
Динамо дозаявило Русина в УПЛ на сезон 2019/20
Назарій Русин / фото: ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Назарій Русин потрапив у заявку команди на сезон УПЛ 2019/20.

Динамо офіційно дозаявило форварда команди Назарія Русина, передає офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, що основна частина складу була заявлена 17 та 18 липня, а вчора, 22 липня, кияни дозаявили Сідклея.

У сезоні 2018/19 20-річний Русин провів 19 матчів в УПЛ, забив 5 голів, віддав 1 гольову передачу.

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Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин
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