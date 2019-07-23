Динамо дозаявило Русина в УПЛ на сезон 2019/20

Суперкубок України — 19:40 200
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Коваленко пропустив тренування Шахтаря – півзахисник може не зіграти у матчі за Суперкубок
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Збірна України потрапила до трійки найкращих у відборі на Євро-2020 за цікавим статистичним показникомЄвро-2020 — 15:59 1940
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Барселона – Челсі: Грізманн, де Йонг і Нето дебютували з поразки, шедевру Ракітіча не вистачилоЛіга чемпіонів — 15:27 5374
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Брюгге – Динамо: відомі дата і час початку першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 15:02 2753
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"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛСергій Тищенко — 12:35 13939