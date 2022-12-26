Полузащитник Себастьян Вилья близок к переезду в Киев.

Представителям Динамо удалось убедить Бока Хуниорс отпустить Себастьяна Вилью в киевский клуб, сообщает Sport.ua со ссылкой на Bolavip Brasil.

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Цена сделки не разглашается, но предложение киевлян устроило аргентинский клуб и колумбийского вингера. Ранее боссы Боки требовали за 25-летнего игрока около 15 млн евро, но потом снизили свои финансовые аппетиты. Известно, что Себастьяном тоже активно интересовался Брюгге.

Вилья защищает цвета Бока Хуниорс с 2018-го. Он успел сыграть за легендарный клуб 105 матчей, в которых отличился 17-ю голами и 15-ю ассистами.

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