Представникам Динамо вдалось переконати Бока Хуніорс відпустити Себастьяна Вілью у київський клуб, повідомляє Sport.ua з посиланням на Bolavip Brasil.

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Ціна угоди не розголошується, але пропозиція киян влаштувала аргентинський клуб та колумбійського вінгера. Раніше боси Боки вимагали за 25-річного гравця близько 15 млн євро, але вже згодом знизили свої фінансові апетити. Відомо, що Себастьяном також активно цікавився Брюгге.

Вілья захищає кольори Бока Хуніорс з 2018-го. Він встиг зіграти за легендарний клуб 105 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 15-ма асистами.

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