Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо и Десна не смогли выявить сильнейшего в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Десна.

Динамо не удержало победу над Десной. Первый тайм прошел с преимуществом киевлян во владении мячом, однако моментов было не слишком много. В середине второго тайма Русин сумел открыть счет, замкнув прострел Шепелева. Однако ближе к концу игры Филиппов воспользовался ошибкой защиты Динамо, обыграл Бущана и попал в пустые ворота.

Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов

Таким образом, Динамо с 46 пунктами осталось третьим, уступая Зари по дополнительным показателям, Десна с 43 очками осталась четвертой.