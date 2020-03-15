toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

19:51 165 Читати українською
Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча / фото ФК Десна

Динамо и Десна не смогли выявить сильнейшего в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Десна.

69’ Назарий Русин
 
Александр Филиппов 81’
69’ Назарий Русин
81’ Александр Филиппов

Динамо не удержало победу над Десной. Первый тайм прошел с преимуществом киевлян во владении мячом, однако моментов было не слишком много. В середине второго тайма Русин сумел открыть счет, замкнув прострел Шепелева. Однако ближе к концу игры Филиппов воспользовался ошибкой защиты Динамо, обыграл Бущана и попал в пустые ворота.

Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов

Таким образом, Динамо с 46 пунктами осталось третьим, уступая Зари по дополнительным показателям, Десна с 43 очками осталась четвертой.

blog_ava
Решение об остановке чемпионата Украины уже принято, но об этом знают только игроки Шахтера, – Заховайло
17:27
874
Теги
Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Десна Десна Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Рома
21:45
Сампдория
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук