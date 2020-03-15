Динамо - Десна: безнадежность киевлян в атаке - их воспитанник и кандидат в сборную могли хоронить хозяев за 45 минут

Киевское Динамо принимает черниговскую Десну в рамках 23-го тура УПЛ. Промежуточный отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Несмотря на необходимость брать 3 очка после победы Зари над Шахтером, Динамо начало поединок против Десны в спокойном темпе. Стартовые минуты команды провели в борьбе, будто привыкая к абсолютно пустым трибунам НСК Олимпийский. Первая опасность возникла у ворот хозяев – Шабанов упустил Филиппова, а форвард Десны пробил с лета метров с 20-ти. Однако, этот удар стал легкой добычей Бущана.

Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ – подопечные Михайличенко в борьбе за Лигу чемпионов

В ответ Динамо зажало черниговцев на своей половине поля на несколько минут, но кроме опасного прострела Вербиа так и не смогло побеспокоить Паста. В свою очередь Десна села низко в оборону, заблокировав все опции развития атак "бело-синих". В результате единственный нападающий киевлян Русин начал опускаться глубже в поисках мяча, а порой даже оказывался на правом фланге. Но его маневров партнеры по команде фактически не замечали, продолжая перепасовываться в центре поля. С выходом в атаку из обороны в Динамо вообще беда – ни Попов, ни Шабанов в первом тайме ни разу не отдали длинный пас вперед.

Реальную возможность забить хозяева создали на 11-й минуте. После выноса из штрафной Десны Кадири с отскоком пробил с лета, однако Паст успел парировать выстрел ганца. А еще минуту спустя Вербичу никто не мешал пробить точно после навеса Цыганкова с углового – выше ворот. За этим последовали вперед и черниговцы и почти сразу могли забивать: Бущан отбил перед собой коварный удар Калитвинцева, но Миколенко оказался первым на мяче и выбил его подальше.

Пять-семь минут активности от обеих команд сменило 10-минутное затишье. А после него обязана была открывать счет Десна. Подопечные Рябоконя создали для этого сразу несколько реальных возможностей. Сначала Филиппов должен был забивать после фланговой передачи Калитвинцева, но не смог замкнуть дальнюю штангу. Затем тот же Филиппов воспользовался обрезкой Кадири и готовился забивать, но под его выстрел бросился Кендзёра. А удар Калитвинцева из пределов штрафной на 31-й минуте заблокировал кто-то из защитников.

Пощекотав нервы "бело-синим" и их поклонникам, черниговцы снова отошли к своим воротам. Насыщенная оборона гостей делала фактически невозможным любые варианты впереди для Динамо. Киевлянам пришлось перекатывать мяч с фланга на фланг без всякого намека на опасность. Лишь на 44-й минуте хозяева создали настоящий момент, когда Шепелев оказался на ударной позиции после первой небанальной комбинации "динамовцев". Однако, хавбек с линии вратарской умудрился пробить в перекладину. Итак, "нули" перед перерывом.