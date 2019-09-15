Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ

Динамо и Десна встречаются в 7-м туре чемпионата Украины 2019/20. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Десна "Футбол 24", стартует в 17:00. Как ни странно, но к отчетной встрече киевляне подходят на более низком месте. Команда Рябоконя занимает 2-ю строчку, набрав 11 очков. Динамо после двух ничьих при Михайличенко – лишь пятое с отставанием в 3 балла, но и игрой против Мариуполя в запасе. Киевляне не могут победить уже 5 матчей подряд во всех турнирах.

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У Десны лучшая оборона УПЛ – всего 2 пропущенных гола за 6 игр, причем оба от ФК Львов в стартовой встрече (1:2). После этого августовский баланс вице-лидера поражает: 3 победы (на выезде взяли максимум очков) и две нулевые ничьи. В то же время черниговский клуб проиграл все 3 предыдущих матча против динамовцев, которые забивали стабильно не менее двух голов. По сравнению с предыдущим провальным матчем против Зари Алексей Михайличенко делает только две замены: справа в защите вместо Кендзеры, дважды забивавшего Десне в предыдущих играх, сыграет Караваев. Беседин выходит впервые при новом тренере, меняя в нападении Жерсона.

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Динамо: Бойко – Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири – Цыганков, Гармаш, Буяльский, Де Пена – Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Соль, Жерсон

Десна: Паст – Артем Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовый – Калитвинцев, Огиря, Богданов, Картушов – Артем Фаворов, Филиппов.

Запасные: Литовка, Конопля, Домбровский, Ермаков, Кузик, Дегтярев, Хлебас

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