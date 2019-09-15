Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо і Десна зустрічаються у 7-му турі чемпіонату України 2019/20. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Десна на "Футбол 24", стартує о 17:00. Як не дивно, але до звітної зустрічі кияни підходять на нижчому місці. Команда Рябоконя посідає 2-й рядок, набравши 11 очок. Динамо ж після двох нічиїх при Михайличенку – лише 5-е з відставанням у 3 бали, але й грою проти Маріуполя в запасі. Кияни не можуть перемогти вже 5 матчів поспіль у всіх турнірах.

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У Десни найкраща оборона УПЛ – лише 2 пропущені голи за 6 ігор, причому обидва від ФК Львів у стартовій зустрічі (1:2). Після цього серпневий баланс віце-лідера вражає: 3 перемоги (на виїзді взяли максимум очок) і дві нульові нічиї. Водночас чернігівський клуб програв усі 3 попередні матчі проти динамівців, які забивали стабільно не менше двох голів. Порівняно з попереднім провальним матчем проти Зорі Олексій Михайличенко робить лише дві заміни: праворуч у захисті замість Кендзьори, який двічі забивав Десні у попередніх іграх, зіграє Караваєв. Бєсєдін виходить уперше при новому тренері, міняючи в нападі Жерсона.

Динамо – Десна: дивитись матч онлайн – відео трансляції УПЛ 15 вересня 2019

Динамо: Бойко – Караваєв, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадірі – Циганков, Гармаш, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Шабанов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Соль, Жерсон

Десна: Паст – Артем Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий – Калітвінцев, Огіря, Богданов, Картушов – Артем Фаворов, Філіппов.

Запасні: Литовка, Конопля, Домбровський, Єрмаков, Кузик, Дегтяров, Хльобас

Динамо – Десна: стартові склади на матч УПЛ 15 вересня 2019