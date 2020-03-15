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Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ – подопечные Михайличенко в борьбе за Лигу чемпионов

16:50 368 Читати українською
Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ – подопечные Михайличенко в борьбе за Лигу чемпионов
Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ – подопечные Михайличенко в борьбе за Лигу чемпионов

Киевское Динамо принимает черниговскую Десну в 23-м туре украинской Премьер-лиги. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

 

Матч Динамо – Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а в прямом эфире встреча покажет телеканал "2+2".

Динамо – Десна: анонс матча УПЛ

Наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко сделал ставку в атаке на Русина. Также с первых минут сыграют Цыганков и Кадири, получивший красную карточку в кубковом поединке против Александрии. Динамо нужна победа для возвращения на 2-е место перед вероятной паузой в чемпионате из-за коронавируса.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Кадири, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Русин

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Караваев, Белошевский

Десна: Паст – Старенький, Гитченко, Тамм, Имереков – Домбровский – Конопля, Огиря, Арвеладзе, Калитвинцев – Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлёбас, Тотовицкий, Гуцуляк, Кузык

Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ 15 марта 2020:

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