Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге

Динамо победило Цирль в очередном спарринге на сборах в Австрии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Цирль – 5:0

Голы: Беседин, 23, Буяльский, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 85

Состав Динамо (1-й тайм): Кучерук – Алибеков, Попов, Сидорчук, Шабанов – Андриевский, Шапаренко, Дуэлунд (Де Пена, 31) – Цитаишвили, Буяльский – Беседин

2-й тайм: Нещерет – Попов, Сидорчук, Шабанов (Пиварич, 60) – Андриевский, Шапаренко, Буяльский – Цитаишвили, Де Пена – Беседин, Русин

Украинский вице-чемпион активно начал поединок и уже на 3-й минуте едва не открыл счет. Атака вторым темпом после неудачного исполнения углового завершилась навесом Цитаишвили на Попова, но удар Дениса головой на себя приняла перекладина. "Бело-синие" провели еще несколько атак, но Дуэлунду и тому же Цитаишвили всякий раз не хватало точности с выполнением последнего паса.

А на 13-й минуте гол в собственные ворота едва не привез Владислав Кучерук. Чемпион мира U-20 под прессингом двух соперников отбросил мяч на игрока Цирля, но тот такого подарка не ожидал и кипер сумел реабилитироваться за свою ошибку. В ответ Динамо зажало оппонента на его половине поля, а наиболее активно проявлял себя Цитаишвили. Георгий сначала оказался на острие атаки, но не сумел головой замкнуть подачу Буяльского, а потом неплохо пробивал с угла штрафной – рядом со штангой.

Давление "динамовцев" принесло плоды на 23-й минуте. Александр Андриевский навесил с углового точно на голову Беседина, а Артем спокойно переиграл вратаря с линии вратарской – 1:0. Практически сразу же Попов мог удвоить преимущество киевлян – опять подача от Андриевского, но удар центрбэка головой разминулся с дальней девяткой. Цирль мог сравнять счет дальним ударом, но мяч попал в перекладину ворот Кучерука.

Чтобы убить интригу Динамо провело удачную пятиминутку: для начала Буяльский решился на удар из-за пределов штрафной и попал в правый нижний угол, а дальше Де Пена (заменил Дуэлунда, получившего травму) на дальней штанге удачно откликнулся на передачу Цитаишвили с правого фланга.

Во втором тайме на поле появился Назарий Русин и имел свою порцию моментов у ворот Цирля. Сначала молодой форвард не попал в ворота из пределов штрафной после прострела с фланга. Потом – пробил выше ворот метров с 15-ти, а еще через несколько минут не сумел отправить "круглого" в угол с нескольких метров.

Создавали моменты и другие "динамовцы". В частности, Цитаишвили пробил над воротами после передачи Де Пены, а затем навесом с углового от того же уругвайца не воспользовался Беседин. В конце концов, удача улыбнулась Шапаренко. На 65-й минуте Николай вошел в штрафную через центральную зону и переиграл Меишбергера в поединке один на один – 4:0.

Увеличивать преимущество "бело-синих" 5 минут спустя должен был Русин, но не дотянулся до мяча после прострела с левого фланга. Тут же Шапаренко нашел нападающего пасом с противоположной бровки, но эффектный удар Назария пяткой не стал эффективным. Оформить гол мог и Андриевский, однако удар после скидки Попова оказался неточным.

То, что не удалось Русину и Ко сделал Пиварич. Вице-чемпион мира после прохода родным флангом выполнил нечто среднее между навесом и ударом, а голкипер Цирля не сумел поймать мяч в ближнем углу – 5:0. Совсем неприличным счет через несколько минут мог сделать бесталанный Русин. Однако, и в этот раз навес Де Пены завершился ударом нападающего точно в руки голкиперу.

Итак, 5:0 – легкая победа Динамо на фоне тотального невезения в завершающей стадии атаки. Игрокам передней линии есть над чем работать к старту сезона.