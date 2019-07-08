Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом – мощный Кадири, неоднозначная игра Соля и Караваева

Динамо не смогло обыграть Олимпиакос в товарищеском матче на сборе в Австрии. Читайте отчет о контрольном поединке на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Динамо – Олимпиакос – 1:1

Голы: Соль, 45 (п) – Буханакис, 5

Контрольный поединок Динамо – Олимпиакос стартовал в 18:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи состоялась на "Футбол 24".

Это уже третий поединок Динамо в Австрии. Ранее киевляне спасли ничью с Ботошани благодаря голу Вербича и разгромили Ваккер. В последнем матче свой дебютный гол в составе "бело-синих" забил Александр Караваев.

Старт сегодняшнего поединка из-за непогоды пришлось задержать на 10 минут. Однако футболисты все равно начали матч под дождем. Погодные условия сказались на качестве поля, поэтому командам было трудно играть в комбинационный футбол.

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Пока команды присматривались друг к другу, Олимпиакос сумел организовать разительный контрвыпад и открыть счет уже на 5-й минуте. Греки нашли щель на левом фланге защиты киевлян, откуда была сделана навесная передача в штрафную, где Буханакис после сброса партнера практически расстреливал ворота Бойко.

После пропущенного гола Динамо быстро пришло в себя и забрало мяч под свой контроль. На 10-й минуте подопечные Александра Хацкевича могли отыграться. Однако Фран Соль не сумел воспользоваться перспективным прострелом от Шепелева. В целом игра проходила без большого количества острых моментов. Команды больше держали мяч в центре поля, а насыщенная защита не давала разгонять контратаки.

В составе Динамо можно выделить Шепелева, который активно пытался обострять, и Кадири. Ганец регулярно опускался на одну линию с центральными защитниками, выполняя роль глубинного плеймейкера.

Именно шестой номер отвечал за вектор атак киевлян. Однако он также был эффективным при защите собственных ворот. Кадири удачно использовал свой атлетизм, выигрывая много единоборств, также успешно выбирал позицию, что позволяло перехватывать опасные пасы греков.

В конце первого тайма команды активизировались. Игроки Олимпиакоса несколько раз проверяли бдительность Бойко ударами с дальней дистанции. Зато Динамо ответило острее. Денис Гармаш удачно подставился в штрафной соперника и заработал пенальти, а Фран Соль уверенно реализовал наказания.

Отдельно нужно упомянуть Александра Караваева, который из-за отсутствия Виктора Цыганкова вышел на позиции левого вингера. Бывший игрок Зари не сумел продемонстрировать свою лучшую игру. Одной из причин этого стало качество поля, поскольку дождь так и не прекратился. Когда же Александр получал мяч, то в основном пытался навесом найти Соля в штрафной соперника.

Сам же испанский форвард также потерялся на поле, не сумев навязать полноценной борьбы центральным защитникам Олимпиакоса. Фактически, кроме реализованного пенальти, Солю не удалось принести команде привычной пользы.

После перерыва Александр Хацкевич значительно изменил состав, сделав сразу 5 замен (еще 2 состоялись в первом тайме). Самым активным среди свежих игроков был Карлос Де Пена, который пытался создавать опасность благодаря индивидуальным действиям. В одном из моментов голкипер греков с большими сложностями сумел отразить удар уругвайца в дальний угол.

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Ближе к середине второго тайма Олимпиакос прижал киевлян к воротам и регулярно создавал острые моменты. Однако Георгию Бущану удавалось правильно выбирать позицию, спасая команду от пропущенного гола.

Заключительные минуты Динамо провело преимущественно в защите, пытаясь организовать контратаку. Однако, опять же из-за погодных условий, командам не удалось продемонстрировать все свои сильные стороны. Вторую половину Олимпиакос провел активнее, но итоговый счет так и не изменился – 1:1.