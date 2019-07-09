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Динамо – Цирль – 5:0 – видео голов и обзор матча

9 июля 23:37 44 Читати українською
Динамо – Цирль – 5:0 – видео голов и обзор матча

Динамо разбило Цирль в контрольном матче на австрийском сборе. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Цирль на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Динамо Киев
5
5 : 0
0
Цирль
19:00 09:07:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Динамо – Цирль – 5:0

Голы: Беседин, 23 Буяльский, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 85

Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге

Динамо значительно преобладало соперника классом, что привело к трем забитым голам еще в первом тайме. Во второй половине встречи подопечные Хацкевича забили еще дважды.

Итак, 5:0 – легкая победа Динамо на фоне тотального невезения в завершающей стадии атаки. Игрокам передней линии есть над чем работать до старта сезона.

blog_ava
Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге
9 июля
947
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