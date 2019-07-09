Динамо – Цирль – 5:0 – видео голов и обзор матча

Динамо разбило Цирль в контрольном матче на австрийском сборе. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Цирль на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Цирль – 5:0

Голы: Беседин, 23 Буяльский, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 85

Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге

Динамо значительно преобладало соперника классом, что привело к трем забитым голам еще в первом тайме. Во второй половине встречи подопечные Хацкевича забили еще дважды.

Итак, 5:0 – легкая победа Динамо на фоне тотального невезения в завершающей стадии атаки. Игрокам передней линии есть над чем работать до старта сезона.