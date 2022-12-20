"Динамо стовідсотково побореться за перше місце. Тому що, наскільки я пам'ятаю, Луческу дуже добре виводить команду зі зборів. Я думаю, що недооцінювати Динамо не можна. Там не такий великий запас у СК Дніпро-1 та Шахтаря і, найголовніше, немає такого ігрового запасу, який, можливо, був раніше у лідерів чемпіонату. Тобто у нас приблизно рівні склади для трьох команд, зараз трохи вирвався вперед СК Дніпро-1.

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Кого я вважаю фаворитом? СК Дніпро-1! Знаю, що відбувається в команді, наскільки вона збалансована і сконцентрована на результаті, команда працює і віддається, дуже хороший колектив. Тому я вважаю, що СК Дніпро-1, як на мене, за рівнем футболістів та досвідом, є... Знаєте, Шахтар – нестабільна, молода команда. Так, є Мудрик, є феномен, який може вирішити долю будь-якого матчу. Безперечно, що це серйозна така запорука успіху, але в мене є питання безпосередньо по стабільності.

СК Дніпро-1 показав цю стабільність, Шахтар десь трішки підсів, а Динамо взагалі провалило осінню частину сезону. Безперечно, киянам буде найважче боротися за чемпіонство. Але я думаю, що при певних обставинах вони ще зможуть поборотися за перше місце", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці, набравши 30 балів. У Шахтаря, який йде другим, така ж кількість очок, але дві гри в запасі. Лідирує СК Дніпро-1 з 35 пунктами.

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