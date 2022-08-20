Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился мнениями о предстоящем реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа за титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе.

"Конечно, будем поддерживать Александра. Мы уже несколько дней разговариваем на эту тему – где будем смотреть, у кого соберемся, вместе или не вместе. Желаем только победы нашему чемпиону, будем болеть за него.

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Прогноз? Мне главное, чтобы Усик победил. Давайте, я поставлю, что Александр победит в седьмом раунде", – сказал Андриевский в разговоре с пресс-службой Динамо.

Напомним, реванш за титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе состоится 20 августа на арене в Джидде. В сентябре прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

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