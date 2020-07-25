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Динамо Брест уступило Ислочи – провальный выход из карантина для Милевского и Ко

18:37 - Читати українською
Динамо Брест уступило Ислочи – провальный выход из карантина для Милевского и Ко
Ислочь – Динамо Брест – 2:0 / фото ФК Динамо Брест

Динамо Брест на выезде проиграло Ислочи в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020, 19-й тур

Ислочь – Динамо Брест – 2:0

Голы: Януш, 30, 53

Ислочь без особых проблем обыграла брестское Динамо, ослабленное коронавирусом. Героем поединка стал Януш, который в середине первого тайма открыл счет в матче, а в начале второй половины оформил дубль.

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Отметим, что только Милевский из украинцев Бреста появился на поле, однако выход Артема на замену выдался неудачным – нападающий запомнился лишь желтой карточкой в пассиве.

Таким образом, Ислочь догнала Динамо Брест в середине турнирной таблицы – обе команды имеют по 26 очков и занимает девятое и восьмое места соответственно.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Ислочь Ислочь Мир Артем Артем Милевский Евгений Евгений Хачериди Олександр Олександр Нойок
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