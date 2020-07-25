toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - МАРІУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо Брест поступилось Іслочі – провальний вихід з карантину для Мілевського і Ко

18:27 - Читать на русском
Динамо Брест поступилось Іслочі – провальний вихід з карантину для Мілевського і Ко
Іслоч – Динамо Брест – 2:0 / фото ФК Динамо Брест

Динамо Брест на виїзді програло Іслочі в рамках 19-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2020, 19-й тур

Іслоч – Динамо Брест – 2:0

Голи: Януш, 30, 53

Іслоч без особливих проблем обіграла брестське Динамо, ослаблене коронавірусом. Героєм поєдинку став Януш, який в середині першого тайму відкрив рахунок в матчі, а на початку другої половини оформив дубль.

"Знову разом!": Мілевський і Нойок повернулися до тренувань з брестським Динамо

Відзначимо, що лише Мілевський з українців Бреста з'явився на полі, однак вихід Артема на заміну видався невдалим – нападник запам'ятався лише жовтою карткою в пасиві.

Таким чином, Іслоч наздогнала Динамо Брест в середині турнірної таблиці – обидві команди мають по 26 очок та посідають дев'яте та восьме місця відповідно.

"Щоб не боліла зламана рука – ламають ногу": фанат Динамо Брест відстоював прапор України – історія Васі Пішохода

blog_ava
Гусєв увійде до тренерського штабу Луческу, – ЗМІ
15:30
4048
Теги
Українці за кордоном Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Іслоч Іслоч коронавірус Світ Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
Олександрія
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук