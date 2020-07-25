Динамо Брест поступилось Іслочі – провальний вихід з карантину для Мілевського і Ко

Чемпіонат Білорусі 2020, 19-й тур
Іслоч – Динамо Брест – 2:0
Голи: Януш, 30, 53
Іслоч без особливих проблем обіграла брестське Динамо, ослаблене коронавірусом. Героєм поєдинку став Януш, який в середині першого тайму відкрив рахунок в матчі, а на початку другої половини оформив дубль.
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Відзначимо, що лише Мілевський з українців Бреста з'явився на полі, однак вихід Артема на заміну видався невдалим – нападник запам'ятався лише жовтою карткою в пасиві.
Таким чином, Іслоч наздогнала Динамо Брест в середині турнірної таблиці – обидві команди мають по 26 очок та посідають дев'яте та восьме місця відповідно.
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