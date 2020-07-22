"Снова вместе!": Милевский и Нойок вернулись к тренировкам с брестским Динамо

Трое украинцев вернулись в лагерь белорусской команды и готовы помочь Динамо в ближайших матчах.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский вышел из самоизоляции и вернулся к тренировкам своей команды. Нападающий брестского Динамо заразился COVID-19 и последние две недели провел в одиночестве.

Хачериди вылечился от коронавируса

На своей странице в социальной сети Instagram Милевский выложил фото с еще одним украинцем, который поборол сложную болезнь – Александром Нойоком.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом", – подписал фото Артем.

Напомним, третий представитель нашей страны Евгений Хачериди, заболевания которого проходило сложнее чем у других и защитника пришлось даже госпитализировать, также полностью здоров и приступил к физическим нагрузкам с Динамо.

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