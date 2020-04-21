"Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь": Хачериди не дали разобраться с арбитром после скандального матча Динамо Брест

Стали известны некоторые детали инцидента после поединка 5-го тура первенства Беларуси Витебск – Динамо Брест.

Напомним, на последних минутах матча Хачериди ударил соперника ногой, получил красную карточку и привез пенальти, с которого и был забит победный гол. После завершения поединка бывший защитник сборной Украины пытался ударить арбитра. Сообщалось, что из-за этого инцидента Динамо может расторгнуть контракт с 32-летним Хачериди, но как клуб, так и сам защитник не подтвердили данную информацию.

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СМИ огласили некоторые детали инцидента. Как сообщили очевидцы происшествия, после завершения игры Хачериди с голым торсом в банном полотенце вышел из раздевалки и ждал судей у ​​входа в подтрибунное помещение. Когда там появился Сергей Чистов с ассистентами, защитник отправился к ним.

"Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь", – сказал Хачериди. Украинский игрок Витебска Олег Карамушка не дал своему соотечественнику пройти к рефери. На помощь Карамушке пришел и тренер вратарей Динамо Василий Хомутовский, который схватил Евгения и отправил того в раздевалку. Свидетели эпизода уверяют, что если бы Евгений и попытался ударить рефери, то у него вряд ли бы получилось до него добраться, сообщает Tribuna.

К слову, после этого поражения действующий чемпион опустился на 8 место первенства Беларуси.

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