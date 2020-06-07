Динамо Брест – Минск – 6:1 – видеообзор матча с победным голом Нойка и шикарными ассистами Милевского

Динамо Брест уничтожило Минск (6:1) в 12-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов и обзор поединка, в котором зажигали Артем Милевский и Александр Нойок.

Чемпионат Беларуси, 12 тур

Динамо Брест – Минск – 6:1

Голы: Кики, 27, Нойок, 49, Гордейчук, 64, Лаптев, 71, Савицкий, 74, 82 – Евдокимов, 6

Минск открыл счет в дебюте игры, но это была единственная радость гостей. В дальнейшем забивали только хозяева, за которых победным голом отметился Александр Нойок. Артем Милевский отдал 3 ассиста (по другим данным – 2) и стал одним из лучших игроков встречи.

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Голевой пас в свой актив мог записать и Евгений Хачериди, но арбитр не засчитал взятие ворот в том эпизоде. В итоге, 6:1 – победа Динамо, которое несколько улучшило свое турнирное положение, приблизившись к группе лидеров.

К слову, Милевский даже получил персональный пост в Twitter от клуба. 3 ассиста от бывшего форварда сборной Украины, который продемонстрировал классную игру во вчерашнем поединке.

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