Динамо Брест – Мінськ – 6:1 – відеоогляд матчу з переможним голом Нойка та шикарними асистами Мілевського

Этот пост создан специально для лайков Артёму Владимировичу: 3 голевых и великолепная игра! MASTER!

⠀

This post has been specifically created for you to give likes to Artem Vladimirovich: 3 assists and great playing! MASTER!

⠀#fcdb1960 pic.twitter.com/v8vABc7gSL