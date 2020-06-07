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Динамо Брест – Мінськ – 6:1 – відеоогляд матчу з переможним голом Нойка та шикарними асистами Мілевського

12:27 93 Читать на русском
Динамо Брест – Мінськ – 6:1 – відеоогляд матчу з переможним голом Нойка та шикарними асистами Мілевського
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Динамо Брест знищило Мінськ (6:1) у 12-му турі чемпіонату Білорусі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку, в якому запалювали Артем Мілевський та Олександр Нойок.

Чемпіонат Білорусі, 12 тур

Динамо Брест – Мінськ – 6:1

Голи: Кікі, 27, Нойок, 49, Гордійчук, 64, Лаптєв, 71, Савицький, 74, 82 – Євдокімов, 6

Мінськ відкрив рахунок в дебюті гри, але це була єдина радість гостей. Надалі забивали лише господарі, за яких переможним голом відзначився Олександр Нойок. Артем Мілевський віддав 3 асисти (за іншими даними – 2) та став одним із найкращих гравців зустрічі.

Нойок забив переможний гол, Мілевський віддав 2 розкішні асисти – Динамо Брест розтрощило Мінськ, відвантаживши 6 м'ячів

Гольовий пас до свого активу міг записати і Євген Хачеріді, але арбітр не зарахував взяття воріт у тому епізоді. В підсумку, 6:1 – перемога Динамо, яке дещо покращило своє турнірне становище, наблизившись до групи лідерів.

До слова, Мілевський навіть отримав персональний пост у Twitter від клубу. 3 асисти від колишнього форварда збірної України, який продемонстрував класну гру у вчорашньому поєдинку.

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