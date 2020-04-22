"Динамо борется за второе место в чемпионате – это нонсенс": Франков предположил, чего не хватает киевскому клубу

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков проанализировал ситуацию в лагере вице-чемпиона Украины.

"Если я скажу, что мне нравится то, что сейчас происходит с Динамо, то меня сочтут за идиота. По большому счету, Динамо сейчас находится в крайне неприятной ситуации. Динамо борется за второе место в чемпионате. Это нонсенс.

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Ни Хацкевич не работал в идеальных условиях, ни Михайличенко сейчас. Как когда-то формировал команду Блохин. Когда могли закупать игроков на 50 млн долларов. И если сравнивать это Динамо с тем, что было тогда, – это небо и земля. Как минимум.

Динамо не хватает четкого определения политики клуба. Я понимаю, что каждый тренер, приходя на эту должность, становится заложником необходимости добывать результат. И ему не простят, если он пролетит мимо второго места. Я не говорю о конкуренции с Шахтером, так как в данном состоянии – это из разряда фантастики. Причем, что Шахтер этот – далеко не идеальный. С ним можно и нужно играть. Поэтому в основном проблема в слабостях Динамо, а не в силе Шахтера", – цитирует Франкова Dynamomania со ссылкой на канал Football.ua.

Напомним, после 23 туров УПЛ Динамо занимает 3 место в чемпионате, уступая Заре по дополнительным показателям. "Горняки" опережают киевлян на 13 пунктов.

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