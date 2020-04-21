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Динамо в Лиге чемпионов, Заря – в пролете: УЕФА готовит сенсационный "план Б"

18:56 95 Читати українською
Динамо в Лиге чемпионов, Заря – в пролете: УЕФА готовит сенсационный "план Б"
Динамо может сыграть в ЛЧ / Фото ФК Динамо

УЕФА может раздать путевки в следующий сезон ЛЧ не совсем по спортивному принципу.

На очередном совещании УЕФА участники видео-конференции ломали голову над распределением еврокубковых мест в чемпионатах, которые не удастся завершить из-за коронавируса, сообщает La Repubblica.

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Была предложена идея раздать путевки в следующий сезон Лиги чемпионов, не по текущим турнирными таблицами, а по рейтингам клубов в списке УЕФА.

Если такая идея будет воплощена в жизнь, то Заря не сможет сыграть в вожделенной ЛЧ, несмотря на вторую строчку УПЛ, ведь в рейтинге УЕФА луганчане на 113-м месте. Украину будут представлять традиционно Шахтер (16-е место, групповой этап) и Динамо (25, квалификация).

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Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Шахтер Шахтер Заря Заря Лига чемпионов УЕФА
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