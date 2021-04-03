Киевский клуб, похоже, уже совсем скоро может осуществить неожиданный трансфер.

18-летний Самба Диалло, воспитанник академии Дару Салам, в шаге от трансфера в Динамо, сообщает GalsenFoot.

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По информации источника, он недавно покинул расположение академии и отправился в Украину, где уже присоединился к киевлянам. Эту информацию якобы подтвердил журналистам близкий к игроку вице-президент Сенегальский футбольной лиги Ибраим Конате.

Заметим, Диалло имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20. Футболист недавно неплохо проявил себя в молодежной сборной, забив дважды в одном из турниров. Самба на поле может играть на позиции как атакующего хава, так и вингера.

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