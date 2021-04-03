В расположение "бело-синих" вернулись сборники и команда в полном составе приступила к подготовке к матчу с Александрией в 20-м туре УПЛ.

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За тренировкой наблюдала клубная пресс-служба, которая в итоге опубликовала видео с занятия на официальном сайте. Мирча Луческу, как всегда, сосредоточенный и задуманный, Жерсон Родригес улыбается в разговоре с Феррейрой Сидклеем, после чего приступает к непростым упражнениям. А вот Огнен Вукоевич выполнял роль надзирателя, контролируя выполнение отдельных установок.

Уже в субботу, 3 апреля, киевляне отправятся в Александрию. Матч с одноименной командой начнется 4 апреля в 19:30. Интересно, что поединок состоится с заполненными на 50% процентов трибунами КСК Ника.

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