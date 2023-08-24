У фанатів Бешикташа свято. Чи не вперше за 36-річну історію протистояння з київським Динамо явним фаворитом вважається саме стамбульський клуб. Досі "орлам" не вдавалося бити "біло-синіх" – у 10 матчах українці здобули 6 перемог і 4 рази зіграли внічию. Сумарний рахунок – 24:6.

Якби не війна, то навряд чи щось змінилося б кардинально. Турецький футбол нині в глибокій кризі. У порівнянні з попереднім сезоном Суперлігу покинули 25% спонсорів, а борги Фенера, Бешикташа, Галатасарая й Трабзонспора наближаються до мільярда євро – проводити вражаючі трансферні кампанії вдається лишень за підтримки від держави. При цьому скандалів з регламентом та організацією чемпіонату / клубів ще більше, ніж в Україні.

Як наслідок, у турків з кваліфікації ЛЧ може вилетіти одна команда (Галатасарай погано зіграв з Мольде, хоч і переміг), а ще три ризикують вилетіти з Ліги конференцій. Враховуючи таку ситуацію, тамтешнє керівництво дозволило учасникам єврокубків перенести свої матчі в чемпіонаті – це пряма відповідь на перенесення матчів суперників.

І все було б прекрасно для нас, якби не призначення Шенола Гюнеша в Бешикташ. "Сонце" (сам так перекладається його прізвище) є другим за віком тренером у цьогорічній Лізі конференцій – 71-річний дідусь поступається тільки 78-річному Мірчі Луческу. І саме цей легендарний коуч перетворив Бешикташ у машину.

Під його керівництвом "орли" зазнали всього двох поразок у 32-х матчах, причому конкретно в 2023-му команда програла лишень раз. Якби не 3:3 з Коньяспором у останньому турі попереднього чемпіонату, то саме Бешикташ посів би другу позицію, хоча і вона не врятувала б від Ліги конференцій. Турецька Суперліга впала на 20-те місце в рейтингу УЄФА, тож бронзовий призер може розраховувати тільки на одного представника в кваліфікації ЛЧ та три в кваліфікації ЛК.

Кадрові ресурси Бешикташа демонструють шалену перевагу над Динамо в класі й досвіді. У воротах – основний кіпер збірної Туреччини, в обороні грають вчорашні футболісти з Вест Хема, Лестера, Сампдорії й Спортінга. Цього літа в атаку підписали Ребіча, Окслейда-Чемберлейна та Рашіцу, а загалом склад "орлів" коштує 125 мільйонів євро (кияни вдвічі дешевші).

Туркам дещо бракує зіграності, але в цілому Бешикташ перебуває у грізній формі. Підопічні Шенола Гюнеша легко пройшли Нефтчі в кваліфікації ЛК (3:1, 2:1), а мінімальна перемога над Карагюмрюком і нічия з Пендікспором сталися за шаленої кількості моментів. Чого лишень коштують три влучання у стійку.

У тактичному плані "орли" вражають не так сильно, як на трансферному ринку, але конкретно під Динамо їхні плюси лягають ідеально. Команда тримає доволі високий темп, інтенсивно пресингує, а також виконує велику кількість навісів, кросів, штрафних і кутових – у попередньому чемпіонаті зі стандартів більше забивав тільки Фенербахче. Центрбекам киян сьогодні буде несолодко, але є і плюси – в боротьбі турки мають слабенькі цифри.

Чого не скажеш про підопічних Мірчі Луческу. Динамо впевнено перемагало в боротьбі Минай і Чорноморець, а з Арісом "біло-сині" виграли все, крім повітря. Причому об'єми роботи колосальні – в районі 90-100 епізодів за матч. Щонайбільш важливо, перемагали навіть на чужій третині, тож з "біцца-бороцца" проблем не має виникнути. Колектив класно підготований у фізичному плані.

Це помітно і по пресингу. Тут історія аналогічна – об'єми значні, інтенсивність висока, ефективність теж потужна. Динамо розкритикували за поразку від Чорноморця, однак у гранда при 51% володіння було 82 повернення м'яча, причому 23 сталися на чужій третині. У одеситів же 29 з 94 втрат виявились низькими.

Це – козир Динамо в протистоянні зі стамбульцями, яким завжди бракує тактичної дисципліни. Втім, у цю гру можуть грати двоє. Навіть аутсайдери УПЛ не бояться пресингувати "біло-синіх" персональною опікою, знаючи про проблеми столичних захисників у білд-апі. Завдяки пресингу голи забивали і Минай, і Чорноморець.

Статистика показує, що насправді Динамо відносно впевнено проходить тиск. Суперники обмежили кількість моментів для гранда, але гострих епізодів все одно було вдосталь – той же матч з Чорноморцем мав завершуватись перемогою в 53% симуляцій. Чи вистачить цього рівня на Бешикташ?

Протистояння з Арісом через особливості малюнку гри греків точної відповіді не дало, але тривога присутня. Опоненти знають, що треба блокувати Сироту як єдиного футболіста з першим пасом.

Так чи інакше, головною проблемою залишається робота в обороні. По суті, це навіть важко назвати обороною – просто набір із чотирьох футболістів, який панікує й помиляється після звичайних лонгболів. Навіть Оболонь порвала цей захист звичайними пуляннями уперед, награвши на 3-4 голи. Паніки вистачало і з Арісом.

В атаці ж у Динамо доволі неоднозначна історія. З одного боку, команда вміло створює моменти проти інтенсивного пресингу й демонструє високі показники за наявності простору. Дуже сильно допомагає прихід Ярмоленка – він постійно відкривається у центрі, зміщується, комбінує з партнерами й демонструє високу швидкість думки. Поруч з ним розквітають і Буяльський, і Ванат, і навіть Кабаєв.

З іншого боку, зі збільшенням сили суперників зменшується ефективність просувань. Аріс створив колосальні проблеми, закрившись у компактному блоці й ізолювавши таким чином Буяльського – партнери змогли віддати йому мізерну кількість передач, що вилилось у відсутність нормального просування м'яча (всього 30 передач у фінальну третину й 46 пасів з просуванням).

У матчі-відповіді греки сіли нижче. Динамівці завдяки цьому зробили аж 83 передачі в останню третину, а кількість пасів з просуванням зросла майже до 90. Але ж дотиків у штрафному стало менше (було 21, стало 20) – і це при 120-хвилинній грі! Даний факт багато говорить про конверсію позиційних атак киян у гостроту.

Моменти проти дисциплінованих блоків "біло-синім" даються більше на класі, ніж на системній тактичній перевазі – а в такому футболі Бешикташ сильніший. Проблема тягнеться ще з молодіжного сектору, але то вже предмет іншої статті. Зараз же важливо приготуватись до валідолу з Бешикташем.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Бешикташ

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Бешикташ: Гюнок – Розьє, Коллі, Амарті, Масуаку – Учан, Хаджіахметовіч – Булут, Жедсон, Мулека – Абубакар

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають Бешикташ однозначним фаворитом, що й не дивно. Турки мають багатший і досвідченіший склад, вони демонструють вражаючу форму протягом року й грають у потужнішому чемпіонаті. Що найбільш важливо, "орли" сильні у вертикальній грі, а з обороною у Динамо колосальні проблеми. Важко повірити, що сьогоднішня зустріч завершиться без пропущеного гола.

Втім, коефіцієнт на тріумф Бешикташа не такий вже і низький – понад 2,1. Контори насторожено дивляться на перспективи підопічних Шенола Гюнеша. У останніх матчах були проблеми з реалізацією, а в тактичному плані Динамо виглядає навіть цікавіше. Особливо тішить наявність хорошого пресингу та здатність виходити з-під нього (із перемінним успіхом).

Турки не виблискують дисципліною, плюс є питання по зіграності. Чи не єдиний шанс пройти цей колектив – зіграти грамотніше й зібраніше у командному плані. Чи до снаги це Динамо? Гра покаже, але певний оптимізм у даному питанні присутній. Саме тому ми поставимо і на гол "біло-синіх", і на відсутність поразки у сьогоднішній зустрічі.