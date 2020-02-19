toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Динамо – Ворскла: УАФ объяснила решение о проведении матча без зрителей, намекнув на проблемы в киевском клубе

15:38 141 Читати українською
Динамо – Ворскла: УАФ объяснила решение о проведении матча без зрителей, намекнув на проблемы в киевском клубе
Игроки Динамо с детьми / фото из открытых источников

Украинская ассоциация футбола отреагировала на обвинения со стороны Динамо насчет ограничения прав учащихся и педагогов общеобразовательных школ, а также родителей учеников на посещение матча 19-го тура УПЛ с Ворсклой.

 

УАФ в своем Facebook ответила Динамо, почему на матче против Ворсклы смогут присутствовать только воспитанники футбольных школ и их тренеры.

Динамо – Ворскла: поединок смогут посетить только воспитанники футбольных школ из-за решения УАФ – жесткий ответ киевлян

14 февраля Динамо направило официальное письмо, в котором говорилось, что поединок посетят дети-ученики футбольных школ города Киева в возрасте до 14 лет в сопровождении родителей и педагогов. УАФ подчеркивает, что в письме не говорилось о других категориях детей до 14 лет (как ученики общеобразовательных школ).

Также УАФ отмечает, что подобная ситуация могла возникнуть из-за отсутствия коммуникации между руководством клуба и соответствующими отделами ФК Динамо, которые занимаются организацией матча с Ворсклой.

Напомним, матч Динамо – Ворскла состоится 22 февраля в 17:00. Именно этот поединок киевляне должны были провести без зрителей из-за наказания КДК УАФ из-за расистских выкриков фанатов "бело-синих" на матче 14 тура УПЛ с Шахтером.

"Неизвестное Динамо": закулисье команды, о котором вы не догадывались, уникальный фильм и немного спойлеров

blog_ava
Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе
14:01
571
Теги
Динамо Киев Динамо Киев УАФ Динамо Киев - Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
31
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук