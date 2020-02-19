Динамо – Ворскла: УАФ объяснила решение о проведении матча без зрителей, намекнув на проблемы в киевском клубе

Украинская ассоциация футбола отреагировала на обвинения со стороны Динамо насчет ограничения прав учащихся и педагогов общеобразовательных школ, а также родителей учеников на посещение матча 19-го тура УПЛ с Ворсклой.

УАФ в своем Facebook ответила Динамо, почему на матче против Ворсклы смогут присутствовать только воспитанники футбольных школ и их тренеры.

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14 февраля Динамо направило официальное письмо, в котором говорилось, что поединок посетят дети-ученики футбольных школ города Киева в возрасте до 14 лет в сопровождении родителей и педагогов. УАФ подчеркивает, что в письме не говорилось о других категориях детей до 14 лет (как ученики общеобразовательных школ).

Также УАФ отмечает, что подобная ситуация могла возникнуть из-за отсутствия коммуникации между руководством клуба и соответствующими отделами ФК Динамо, которые занимаются организацией матча с Ворсклой.

Напомним, матч Динамо – Ворскла состоится 22 февраля в 17:00. Именно этот поединок киевляне должны были провести без зрителей из-за наказания КДК УАФ из-за расистских выкриков фанатов "бело-синих" на матче 14 тура УПЛ с Шахтером.

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