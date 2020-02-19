Динамо – Ворскла: УАФ пояснила рішення щодо проведення матчу без глядачів, натякнувши на проблеми в київському клубі

Українська асоціація футболу відреагувала на закиди з боку Динамо щодо обмеження прав учнів і педагогів загальноосвітніх шкіл, а також батьків школярів на відвідування матчу 19-го туру УПЛ з Ворсклою.

УАФ у своєму Facebook відповіла Динамо, чому на матчі проти Ворскли зможуть бути присутніми лише вихованці футбольних шкіл та їхні тренери.

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14 лютого Динамо надіслало офіційного листа, в якому зазначалось, що поєдинок відвідають діти-учні футбольних шкіл міста Києва віком до 14 років у супроводі батьків та педагогів. УАФ підкреслює, що в листі не йшлось про інші категорії дітей до 14 років (таких як учні загальноосвітніх шкіл).

Також УАФ зазначає, що подібна ситуація могла виникнути через відсутність комунікації між керівництвом клубу та відповідними відділами ФК Динамо, які займаються організацією матчу з Ворсклою.

Нагадаємо, матч Динамо – Ворскла відбудеться 22 лютого о 17:00. Саме цей поєдинок кияни мали провести без глядачів через покарання КДК УАФ за расистські вигуки фанатів "біло-синіх" на матчі 14 туру УПЛ з Шахтарем.

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