Динамо – Ворскла: Михайличенко взял 24 игрока в Харьков, 3 лидера возвращаются на финал Кубка Украины

Киевское Динамо отправилось на финальный поединок кубкового турнира в полной боевой готовности.

Во вторник, 7 июля, киевское Динамо взяло курс на Харьков, где на следующий день сыграет с полтавской Ворсклой в финале Кубка Украины, сообщает официальный сайт Динамо.

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Главный тренер команды Алексей Михайличенко на решающий матч турнира взял с собой 24 игрока, 20 из которых попадут в заявку.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет.

Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов, Артем Шабанов, Томаш Кендзера, Александр Сирота, Никита Бурда.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Моххамед Кадири, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Миккел Дуелунд, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Георгий Цитаишвили.

Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.

Хорошей новостью для болельщиков Динамо стало возвращение травмированных ранее Виталия Миколенко, Дениса Попова и Виктора Цыганкова, которые полностью восстановились после повреждений.

Напомним, финал Кубка Украины состоится в среду, 8 июля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало матча в 21:30.

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