Динамо – Ворскла: Михайличенко взяв 24 гравці у Харків, 3 лідери повертаються на фінал Кубка України

Київське Динамо вирушило на фінальний поєдинок кубкового турніру у повній бойовій готовності.

У вівторок, 7 липня, київське Динамо взяло курс на Харків, де наступного дня зіграє з полтавською Ворсклою у фіналі Кубка України, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Головний тренер команди Олексій Михайличенко на вирішальний матч турніру взяв з собою 24 гравці, 20 з яких потраплять до заявки.

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Руслан Нещерет.

Захисники: Віталій Миколенко, Денис Попов, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Микита Бурда.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Абдул Моххамед Кадірі, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Міккел Дуелунд, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Георгій Цітаїшвілі.

Нападники: Фран Соль, Ібрагім Каргбо, Назарій Русин.

Хорошою новиною для вболівальників Динамо стало повернення травмованих раніше Віталія Миколенка, Дениса Попова та Віктора Циганкова, які повністю відновились після ушкоджень.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться у середу, 8 липня, у Харкові на ОСК Металіст. Початок матчу о 21:30.

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