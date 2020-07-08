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Динамо – Ворскла: команды определились с формой на финал Кубка Украины

13:50 - Читати українською
Динамо – Ворскла: команды определились с формой на финал Кубка Украины
Динамо – Ворскла / Сайт киевлян

Динамо и Ворскла проводят последние приготовления за несколько часов до начала решающего матча за Кубок Украины 2019/20.

 

Соперники уже выбрали форму, в которой выйдут на игру, информирует официальный сайт УАФ.

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Ворскла будет играть в привычных зеленых цветах, а Динамо выбрало белый комплект. Вратари также определились с формой – страж ворот полтавчан будет в желтой, а его коллега с противоположной стороны в черной.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой сегодня, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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