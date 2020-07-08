Динамо – Ворскла: команди визначилися з формою на фінал Кубка України

Україна — 16:30 8603
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"Як дві краплі води": Мессі виявився двійником легендарного тренера – мережа вибухнула мемами на фото 50-річної давностіІспанія — 14:15 3262
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На 16 років швидше від збірної України, гол у власний День народження і злочин проти футболу: Джулай – про ЧС-1990Овертайм — 13:10 1829
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