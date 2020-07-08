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Динамо – Ворскла: команди визначилися з формою на фінал Кубка України

13:50 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: команди визначилися з формою на фінал Кубка України
Динамо – Ворскла / Сайт киян

Динамо та Ворскла проводять останні приготування за кілька годин до початку вирішального матчу за Кубок України 2019/20.

 

Суперники вже обрали форму, в якій вийдуть на гру, інформує офіційний сайт УАФ.

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Ворскла гратиме у звичних зелених кольорах, а Динамо обрало білий комплект. Голкіпери також визначилися з формою – страж воріт полтавців буде в жовтій, а його колега з протилежного боку в чорній.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою сьогодні, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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