Бразильський нападник "зелено-білих" Лукас Рангель заявив, що постраждав від расистських висловлювань під час матчу 14-го туру УПЛ з "біло-синіми" (2:1).

"Будь-хто, хто мене знає як особистість, знає, що я не "мі-мі-мі", але у матчі між Ворсклою та Динамо я постраждав від расизму. Образи були з трибун і від одного з їхніх гравців (ім'я футболіста бразилець не назвав, – прим.).

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Я думаю, що це вже надто. Ми всі люди, всі їмо, у нас є почуття, емоції, ми стікаємо кров'ю, щасливі чи сумні. Коли ми помремо, то станемо однаковими. Але в глибині душі мені шкода таких людей, бо в них брудний дух, грубе серце, і вони безперечно нещасливі у глибині душі. Але нехай пробачить Бог цих поганих людей!

Але я прошу: давайте перестанемо ставитися до людей, як до сміття через наш колір шкіри. Я чорний і дуже пишаюся цим. Я люблю свій колір", – цитує Рангеля Lance.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Ворскла здолала Динамо, завдавши киянам першої поразки в сезоні. Перший гол полтавців на 34 хвилині забив саме Рангель.

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