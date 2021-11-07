Как известно, Динамо в матче 14-го тура УПЛ потерпело первое поражение в текущем чемпионате, уступив полтавской Ворскле со счетом 1:2. Во встрече хватало противоречивых эпизодов, которые каждый трактовал по-разному.

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Одним из особо недовольных итогом матча был вратарь киевлян Георгий Бущан. Эмоции у кипера не утихали даже после завершения поединка. Спускаясь в подтрибунное помещение, он спустил всех собак на главного арбитра Юрия Иванова за несправедливо (по мнению Георгия) назначенный пенальти в свои ворота. "В следующей игре будет две точки? Клоуны, бл**ь", – резюмировал работу судей Бущан.

Напомним, уже сегодня Динамо может опуститься на второе место в случае успешной игры Шахтера с Колосом.

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