Несколько скаутов из Италии прибыли на поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал (0:2), сообщает FootBoom.

Динамо – Вильярреал: InStat определил лучшего игрока киевлян в матче Лиги Европы

Главной целью итальянской делегации был нападающий киевлян Владислав Супряга, который этот поединок провел на скамейке запасных. Однако скауты не были разочарованы, ведь обратили внимание и на других игроков "бело-синих".

В нынешнем сезоне УПЛ Супряга 14 раз выходил на поле и отметился двумя голами.

Що відбувається із Супрягою?