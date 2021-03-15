Динамо – Вильярреал: скауты из Италии следили за молодыми талантами киевлян – гости уехали довольными
19:57 - Читати українською
Итальянские клубы продолжают проявлять интерес к игрокам киевского Динамо.
завершено
Пау Торрес 30’
Рауль Альбиоль 52’
30’ Пау Торрес
52’ Рауль Альбиоль
Несколько скаутов из Италии прибыли на поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал (0:2), сообщает FootBoom.
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Главной целью итальянской делегации был нападающий киевлян Владислав Супряга, который этот поединок провел на скамейке запасных. Однако скауты не были разочарованы, ведь обратили внимание и на других игроков "бело-синих".
В нынешнем сезоне УПЛ Супряга 14 раз выходил на поле и отметился двумя голами.
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