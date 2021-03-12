Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния украинской и испанской команд в в первом матче 1/8 финала второго по силе еврокубка.

Самым полезным игроком "бело-синих" в поединке против испанской команды по оценкам InStat стал полузащитник киевлян Николай Шапаренко, сообщает издание Zbirna.com.

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Рейтинг эффективности его игры составил 297 баллов. В активе хавбека сборной Украины за 67 минут было 75 ТТД с браком 7%, восемь выигранных единоборств, четыре отбора, шесть перехватов, пять подборов и один удар по воротам.

В тройку лучших игроков Динамо также вошли Томаш Кендзера (275) и Георгий Бущан (271), а самый высокий балл получил нападающий "желтой субмарины" Жерар Морено (342).

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