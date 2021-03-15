Кілька скаутів з Італії прибули на поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Вільяреал (0:2), повідомляє FootBoom.

Динамо – Вільяреал: InStat визначив найкращого гравця киян у матчі Ліги Європи

Головною ціллю італійської делегації був нападник киян Владислав Супряга, який цей поєдинок провів на лаві запасних. Проте скаути не розчарувались, адже звернули увагу і на інших гравців "біло-синіх".

У нинішньому сезоні УПЛ Супряга 14 разів виходив на поле та відзначився двома голами.

Що відбувається із Супрягою?