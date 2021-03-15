Динамо – Вільяреал: скаути з Італії слідкували за молодими талантами киян – гості поїхали задоволеними
19:55 - Читать на русском
Італійські клуби продовжують проявляти інтерес до гравців київського Динамо.
завершено
Пау Торрес 30’
Рауль Альбіоль 52’
30’ Пау Торрес
52’ Рауль Альбіоль
Кілька скаутів з Італії прибули на поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Вільяреал (0:2), повідомляє FootBoom.
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Головною ціллю італійської делегації був нападник киян Владислав Супряга, який цей поєдинок провів на лаві запасних. Проте скаути не розчарувались, адже звернули увагу і на інших гравців "біло-синіх".
У нинішньому сезоні УПЛ Супряга 14 разів виходив на поле та відзначився двома голами.
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