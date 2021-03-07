Главный тренер Динамо Мирча Луческу после матча с Минаем уже начал строить планы на игру против Вильярреала в ЛЕ.

"Попов пока не готов играть. Относительно Цыганкова еще ничего не ясно. Будем ждать новостей от врачей. Это очень важный игрок для нашей команды. Я бы очень хотел, чтобы Цыганков вернулся в команду и сыграл в четверг.

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Все футболисты Динамо – игроки основного состава, и я не могу кого-то выделять. Ребята, которые вышли на замену выполнили то, что и должны делать профессиональные футболисты. Не нужно забывать, что у нас через четыре дня уже игра Лиги Европы. Важно, чтобы все исполнители, которые выходят в основе или на замену, выполняли то, что я прошу от игроков, и делали свою работу хорошо", – цитирует Луческу Динамомания.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал состоится уже в этот четверг, 11 марта. Стартовый свисток на столичном НСК Олимпийский прозвучит в 19:55. Ровно через неделю команды проведут еще один поединок в Испании.

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