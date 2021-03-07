Головний тренер Динамо Мірча Луческу після матчу з Минаєм вже почав будувати плани на гру проти Вільяреала в ЛЄ.

"Попов поки не готовий грати. Щодо Циганкова ще нічого не ясно. Будемо чекати новин від лікарів. Це дуже важливий гравець для нашої команди. Я б дуже хотів, щоб Циганков повернувся в команду і зіграв у четвер.

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Усі футболісти Динамо – гравці основного складу, і я не можу когось виділяти. Хлопці, які вийшли на заміну, виконали те, що і повинні робити професіональні футболісти. Не потрібно забувати, що у нас через чотири дні вже гра Ліги Європи. Важливо, щоб всі виконавці, які виходять в основі або на заміну, виконували те, що я прошу від гравців, і робили свою роботу добре", – цитує Луческу Динамоманія.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Вільяреал відбудеться вже у цей четвер, 11 березня. Стартовий свисток на столичному НСК Олімпійський пролунає о 19:55. Рівно за тиждень команди проведуть ще один поєдинок в Іспанії.

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