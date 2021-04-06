Матч чергового туру української Прем'єр-ліги між Динамо та СК Дніпро-1 відбудеться на Дніпро-Арені, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Причина такої рокіровки наступна. Поєдинок першого кола між командами за домовленістю сторін відбувся на НСК Олімпійський. Тоді київський клуб був номінальним гостем. Тож тепер "біло-сині" повертають "борг" супернику.

Нагадаємо, матч запланований на 10 квітня, початок о 17:00. Динамо після 20-ти турів впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 49 очок, СК Дніпро-1 з 25-ма балами – восьмий.

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