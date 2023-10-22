Центральный матч тура. Как минимум, по статусу – встречаются две денежные команды с хорошим кадровым потенциалом. Они даже имеют равное количество очков, а 8-очковое отставание от первой строчки объясняется слишком большим количеством пропущенных туров. Динамо провело семь поединков из десяти, СК Днепр-1 – восемь.

Даже по ожидаемым очкам эти коллективы держатся в топ-5, идя рядом (между ними вклинился Кривбасс). Впрочем, равнять "спортклубовцев" к гранду пока что как-то не получается. Под руководством Юрия Максимова СК смог вернуться в борьбу за топовые места, одержав три победы подряд, однако претензий к игре днепровцев невероятно много.

Триумф над Зарей месяц назад выглядел наиболее убедительно, но там луганчане провалились тактически. С Металлистом 1925 произошел откровенный отскок, а Верес просто не оказал сопротивления (ровенчане наиграли на 0,04 xG) – и не то, чтобы это была однозначная заслуга Днепра-1. В последних турах стали заметными ощутимые проблемы с входом в штрафную площадку, а соответственно и качество моментов оставалось невысоким.

Ничейные матчи с Полесьем и Колосом более демонстративны. Команда Юрия Максимова действительно прибавила в позиционной работе и стала более стабильной. Стоит даже констатировать, что СК Днепр-1 снова стал вести игру – впрочем, качественно организованный соперник с хорошим кадровым подбором не дает создавать много, наказывает оборону за грубые ошибки (они случаются всегда) и может перехватить инициативу.

Хотя с обороной можно наблюдать статистическую аномалию. По цифрам "желто-черные" имеют лучшую защиту в УПЛ (наименьшее количество ожидаемых и реальных пропущенных) – но не надо быть экспертом, чтобы понимать обманчивость этого факта. Задняя линия остается самым уязвимым местом днепровцев, хотя явных привозов действительно не было давно.

Словом, крутость результатов СК Днепр-1 не надо переоценивать. Команде сильно везло на протяжении последнего месяца, а по уровню футбола она выглядит абсолютным середнячком. Сейчас "спортклубовцы" не сильнее Полесья, Колоса или Ворсклы, а об уровне Черноморца с Кривбассом пока приходится только мечтать. Тем не менее, этот состав при грамотном руководстве будет прогрессировать и создавать проблемы грандам – а Юрий Максимов всегда считался экспертам в разборках с ними.

Динамо же в матче с Полесьем доказало факт, о котором тактические эксперты говорили уже давно – без Ярмоленко киевляне откатываются до уровня весны 2023 года, когда даже Ингулец всерьез надеялся на набор очков в Киеве. И набирал максимум.

"Пенсионер" Андрей, медленный и с хроническими травмами, оказался настоящим Месси для УПЛ, разрывая ее по всем атакующим показателям. Просадка в качестве игры без него ощущается даже на уровне сборной – впрочем, это не может служить оправданием для колоссальных проблем Динамо в чемпионате. Середняки и аутсайдеры осенью научились контрить киевлян, даже если Ярмоленко был на поле.

Тактика элементарна – не дай Ярмоленко и Буяльскому получать мяч. Если они начнут заплетать комбинации на последней трети – пиши "пропало". Впрочем, если прессинговать заднюю линию киевлян, то они начнут лупить по аутам, оставив своих лидеров на голодном пайке. Такой подход принес Оболони и Черноморцу победы над Динамо, а ЛНЗ и Александрия были очень близки к сенсациям.

В конце концов, на международную паузу коллектив ушел, проиграв Полесью при бездарном футболе во всех фазах. Передачи куда попало, детские ошибки в защите и откровенное выключение из игры откровенно выбесили даже Мирчу Луческу. Возможно, с возвращением Шапаренко дела станут лучше – Николай уже восстановился, но набрать форму к текущему туру не успел.

Впрочем, шансы на чемпионство все еще приличные. У Шахтера проблем не меньше, а у Динамо куча матчей в запасе. Если выиграть их все, то "бело-синие" вернутся на вершину УПЛ – важно только не допускать новых осечек.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ярмоленко, Диалло – Когут, Третьяков

Дисквалифицированы: Караваев (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – СК Днепр-1

Динамо: Бущан – Тымчик, Биловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рискнем поставить на сенсацию. СК Днепр-1 пока не выглядит командой, способной победить гранда – впрочем, при всех своих проблемах, "желто-черные" не проигрывали сильным соперникам. Динамо же без Ярмоленко скатывается на уровень середняков, пропуская от них по три гола (хотя и забивая немало). Оба коллектива нынче сильно зависимы от рандома.

Подопечные Мирчи Луческу в ближайшие туры точно не станут лучше. Юрий Максимов же собаку съел на противостоянии грандам. Учитывая все эти факторы, ничья во встрече совсем не удивит.

"Некоторые одноклубники "Бандерой" обзывали, хотели обидеть": играл с босым Петраковым, нравился Кварцяному, закончил в 55