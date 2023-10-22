Центральний матч туру. Як мінімум, за статусом – зустрічаються дві грошовиті команди з хорошим кадровим потенціалом. Вони навіть мають рівну кількість очок, а 8-очкове відставання від першої сходинки пояснюється занадто великою кількістю пропущених турів. Динамо провело сім поєдинків з десяти, СК Дніпро-1 – вісім.

Навіть за очікуваними очками ці колективи тримаються у топ-5, йдучи поруч (між ними вклинився Кривбас). Втім, рівняти "спортклубівців" до гранда поки що якось не виходить. Під керівництвом Юрія Максимова СК зміг повернутись у боротьбу за топові місця, здобувши три перемоги поспіль, однак претензій до гри дніпровців неймовірно багато.

Тріумф над Зорею місяць тому виглядав найбільш переконливо, але там луганці провалились тактично. З Металістом 1925 стався відвертий відскок, а Верес просто не чинив спротиву (рівняни награли на 0,04 xG) – і не те, щоб це була однозначна заслуга Дніпра-1. У останніх турах стали помітними відчутні проблеми з входом у карний майданчик, а відповідно і якість моментів залишалась невисокою.

Нічийні матчі з Поліссям і Колосом більш демонстративні. Команда Юрія Максимова дійсно додала в позиційній роботі й стала стабільнішою. Варто навіть констатувати, що СК Дніпро-1 знову став вести гру – втім, якісно організований суперник з хорошим кадровим підбором не дає створювати багато, карає оборону за грубі помилки (вони трапляються завжди) й може перехопити ініціативу.

Хоча з обороною можна спостерігати статистичну аномалію. За цифрами "жовто-чорні" мають найкращий захист в УПЛ (найменша кількість очікуваних і реальних пропущених) – але не треба бути експертом, щоб розуміти оманливість цього факту. Задня лінія залишається найвразливішим місцем дніпровців, хоча явних привозів дійсно не було давно.

Словом, крутість результатів СК Дніпро-1 не треба переоцінювати. Команді сильно щастило протягом останнього місяця, а за рівнем футболу вона виглядає абсолютним середнячком. Наразі "спортклубівці" не сильніші за Полісся, Колос чи Ворсклу, а про рівень Чорноморця з Кривбасом поки доводиться тільки мріяти. Тим не менш, цей склад при грамотному керівництві буде прогресувати й створювати проблеми грандам – а Юрій Максимов завжди вважався експертам у розбірках з ними.

Динамо ж у матчі з Поліссям довело факт, про який тактичні експерти говорили вже давно – без Ярмоленка кияни відкочуються до рівня весни 2023 року, коли навіть Інгулець серйозно сподівався на набір очок у Києві. І набирав максимум.

"Пенсіонер" Андрій, повільний і з хронічними травмами, виявився справжнім Мессі для УПЛ, розриваючи її за всіма атакувальними показниками. Просадка у якості гри без нього відчувається навіть на рівні збірної – втім, це не може слугувати виправданням для колосальних проблем Динамо в чемпіонаті. Середняки й аутсайдери восени навчились контрити киян, навіть якщо Ярмоленко був на полі.

Тактика елементарна – не дай Ярмоленку й Буяльському отримувати м'яч. Якщо вони почнуть заплітати комбінації на останній третині – пиши "пропало". Втім, якщо пресингувати задню лінію киян, то вони почнуть лупити по аутах, залишивши своїх лідерів на голодному пайку. Такий підхід приніс Оболоні й Чорноморцю перемоги над Динамо, а ЛНЗ й Олександрія були дуже близькими до сенсацій.

Зрештою, на міжнародну паузу колектив пішов, програвши Поліссю при бездарному футболі у всіх фазах. Передачі абикуди, дитячі помилки в захисті й відверте вимикання з гри відверто вибісили навіть Мірчу Луческу. Можливо, з поверненням Шапаренка справи стануть кращими – Микола вже відновився, але набрати форму до поточного туру не встиг.

Втім, шанси на чемпіонство все ще пристойні. У Шахтаря проблем не менше, а у Динамо купа матчів у запасі. Якщо виграти їх усі, то "біло-сині" повернуться на вершину УПЛ – важливо тільки не допускати нових осічок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ярмоленко, Діалло – Когут, Третьяков

Дискваліфіковані: Караваєв (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – СК Дніпро-1

Динамо: Бущан – Тимчик, Біловар, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Бражко – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ризикнемо поставити на сенсацію. СК Дніпро-1 поки що не виглядає командою, здатною перемогти гранда – втім, при всіх своїх проблемах, "жовто-чорні" не програвали сильним суперникам. Динамо ж без Ярмоленка скочується на рівень середняків, пропускаючи від них по три голи (хоча й забиваючи немало). Обидва колективи нині сильно залежні від рандому.

Підопічні Мірчі Луческу протягом найближчих турів точно не стануть кращими. Юрій Максимов же собаку з'яв на протистоянні грандам. З огляду на всі ці фактори, нічия у зустрічі зовсім не здивує.

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